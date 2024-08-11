Ortaya şaheser çıkartacaklar! Apple ve Samsung'dan dev iş birliği

Apple, tablet pazarında bir adım öne çıkmaya hazırlanıyor. 2026 yılı itibarıyla iPad Air ve iPad mini modelleri, Samsung’un üreteceği OLED panellerle donatılacak. Bu haber, teknolojinin sınırlarını zorlayacak yeni ekran teknolojilerinin habercisi olarak büyük bir heyecan veriyor.

Samsung Display, şu anda iPhone ve iPad Pro için OLED paneller üretme konusunda öncü konumda. Bu paneller, gelişmiş parlaklık ve güç verimliliği sağlayarak cihazların görsel performansını artırıyor. Özellikle, Samsung’un A3 serisi OLED panelleri, ayda 135.000 birim üretim kapasitesine sahip. Bu kapasite, LG Display’in iPhone için ürettiği OLED panellerin üç katı kadar büyükken, iPad için kullanılan OLED panellerin üretim kapasitesi ise daha sınırlı.

Apple, bu gelişmiş ekran teknolojisini iPad Air ve iPad mini’ye entegre ederek kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor. Araştırma şirketi Omdia’nın raporuna göre, OLED ekranlı iPad Air 2026 yılında piyasaya sürülecek. iPad mini ise bu teknolojiyi 2027 yılında kullanmaya başlayacak. Ayrıca, iPad Air’ın 11 inç ve 13 inç ekran seçenekleriyle, iPad mini’nin ise ekran boyutunun 8.3 inçten 8.7 inç’e yükseltilmesi bekleniyor.

Yeni iPad Pro modellerinin aksine, bu iPad Air ve iPad mini’ler, iki yığınlı LTPO OLED paneller yerine, tek yığınlı LTPS paneller kullanacak. Bu değişim, ekranların daha ince ve hafif olmasını sağlayacak, aynı zamanda batarya ömrünü de optimize edecek.

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Bu yeni OLED ekranlı iPad’ler, Apple’ın tablet pazarındaki rekabet gücünü artıracak ve kullanıcılarına daha zengin bir görsel deneyim sunacak. Teknoloji severler, bu yeniliklerin detaylarını merakla bekliyor.