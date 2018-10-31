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Ortaya çıktı: FETÖ'den 'Atalay Demirci' talimatı!

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ/PDY davasının son görülen duruşmasında, sanıklara ait yazışmalar okundu. Mesajlardan, FETÖ'den tutuklanıp serbest bırakılan komedyen Atalay Demirci için katıldığı televizyon yarışmasında oy toplanması talimatı verildiği ortaya çıktı

31 Ekim 2018 Çarşamba 22:08
Ortaya çıktı: FETÖ'den 'Atalay Demirci' talimatı!

Bursa'da, aralarında eski Vali Şahabettin Harput ve iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanıklı FETÖ davasının son celsesinde, mahkeme başkanı, dava dosyasında delil olarak bulunan dijital materyallerin bir kısmının çözüldüğünü hatırlatarak, bazı sanıklara ait yazışmaların önemli kısımlarını okudu.

Bu materyaller içinde, örgüt mensuplarının kendi aralarında yaptıkları gizli mesajlaşmada bir yarışma programında birinci olan komedyenAtalay Demirci'ye oy toplanması talimatının olduğu belirtildi. Bu konuda sanıkların bilgisi olup olmadığı soruldu. Sanık avukatları gelen evrakı detaylı inceledikten sonra savunma yapacaklarını söyleyerek, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan yetenek yarışmasında ünlenen komedyen Atalay Demirci FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmış, ardından serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 22:08
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  3. Atalay Demirci
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