Ortaya çıkan ses kaydı, CHP'yi karıştırdı! "Bizim sayemizde oradasınız" deyip galiz küfürler savurdu

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun, partililerin işe alım sürecine yönelik yaptığı bir görüşmede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur hakkında kullandığı ifadeler partiyi karıştırdı. İddiaya göre;yapılan görüşmede Gruşçu, Soyer ve Batur hakkında sinkaflı sözler sarf etti. Gruşçu'nun bu sözleri ise görüştüğü kişi tarafından kendisinden habersiz kayda alındı. Ses kaydının ortaya çıkmasıyla birlikte, görevden alınması gündeme gelen Gruşçu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Batur'dan tepki

Öte yandan kendisine yönelik söylediği sözler nedeniyle Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un çok rahatsız olduğu öne sürüldü. Batur'un yakın çevresine, "Bir daha onunla görüşmem mümkün değil" dediği iddia edildi.

Tunç Soyer de rahatsız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Gruşçu'nun ifadeleri nedeniyle büyük rahatsız duyduğu öğrenildi.

45 dakikalık görüşme

İzmir'de elden ele dolaşan ses kaydı ortalığı karıştırdı. Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun partili gençlerden biriyle yaptığı 45 dakikalık görüşmeye ait ses kaydı dün geceden itibaren partililer arasında hızla paylaşılmaya başlandı.

Gruşçu sinirleniyor

Gruşçu ile birlikte son dönem yerel seçim ve Konak ilçe kongrelerinde birlikte çalışan ve belediyelerde işe girme vaadinde bulunulan gençlerin, işe girmeleri sağlanamayınca isyan ettikleri, bomba ses kaydının bu gençlerden biriyle yapılan görüşmeye ait olduğu anlaşıldı. Gençlerin İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'yu kendi eşini ve Eski İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak'ın kızını Buca Belediyesi'nde işe sokup kendileriyle ilgilenmemekle suçladıkları görüldü. İsyankâr gençleri temsilen D.G ile bir araç içinde seyahat halindeyken görüşen Gruşçu'nun hem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e galiz küfürler savurması dikkat çekti.

Ses kaydında neler var

Olay ses kaydında 15 kişiden oluşan gençlerin belediyelerde işe girmesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Gruşçu, Konak Belediye Başkanı Batur'un kendisini rakip gördüğü için güç vermek istemediğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in de Batur'a yakın siyaset yaptıkları için gençleri işe almaya sıcak bakmadığını anlatıyor. Konuyu İzmir Milletvekili Tuncay Özkan üzerinden Kılıçdaroğlu'na kadar taşıdığını anlatan Gruşçu, Kılıçdaroğlu'nun referans olmasına rağmen Soyer'in 15 kişilik listeyi hala işe almadığını söylüyor.

Bizim sayemizde oradasınız

Bomba kayıtta D.G'nin 'Siz de, Batur da, Soyer de bizim sayemizde orada oturuyorsunuz' sözlerinden sonra sinirlenen İlçe Başkanı Gruşçu, bir yandan kendisini savunurken bir yandan da kendisini oyaladığını düşündüğü Konak Belediye Başkanı Batur ve Kılıçdaroğlu'nun referansına rağmen gençleri işe almadığını öne sürdüğü Soyer'e ağza alınmayacak küfürler savuruyor.

Görevden alınabilir

Sabah'ın aldığı bilgiye göre, il yönetimi Gruşçu'yu her an görevden alabilir. Gruşçu daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile sorun yaşamıştı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen bir törende iddiaya göre Aziz Kocaoğlu elini uzatmakta tereddüt eden Gruşçu'ya ağza alınmayacak sözler sarf ettiği öne sürülmüştü. Olay daha sonra partililerin araya girmesiyle kapanmıştı.

Kaynak: Sabah