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Ortaokullar arası futbol turnuvası başladı

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası’ başladı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:29
Ortaokullar arası futbol turnuvası başladı

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası’ başladı. Spor ve sporcunun dostu Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, dostluğun kazanmasını temenni etti.


Kocasinan Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada toplam 64 ortaokul takımı mücadele edecek. Fevzi Çakmak Mahallesi, Yeşilırmak Parkındaki futbol sahasında başlayan turnuva, büyük heyecan ve mücadeleye sahne oldu. Turnuvanın açılış karşılaşması Cevdet Sunay Ortaokulu ile Mehmet Tarman Ortaokulu arasında oldu. Maçta Cevdet Sunay Ortaokulu, Mehmet Tarman Ortaokulu’nu 3-0 yendi.


Turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilikte de en iyi örneklerini sahada sergiliyoruz ve diğer belediyelere örnek oluyoruz. Geldiğimiz noktadan dolayı gururluyuz. Bu çerçevede Kocasinan sınırları içerisinde bulunan ortaokullar arasında iki yıldır düzenlediğimiz turnuvada bu yılda büyük heyecan yaşanıyor. Turnuva ile inşallah öğrencilerimiz sporun çatısı altında bir araya gelerek,takım ruhunu pekiştirecekler. Bu etkinliklerimizi artırarak ve farklı organizasyonlar düzenleyerek devam ettireceğiz. Turnuvanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise birlik ve beraberlik için bu turnuvayı düzenlediklerini belirterek, “Turnuvanın sonucunda dostluk kazanacaktır. Başta Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın ilk gününde; Cevdet Sunay Ortaokulu, Mehmet Tarman Ortaokulu’nu 3-0 yendi. Cengiz Topel Ortaokulu, Alsancak Ortaokulu’na 3-0 yenildi. Sağnak Koleji Ortaokulu, Sadiye Nuhoğlu Ortaokulu’na 7-0 yenildi. Turnuvanın ikinci gününde ise; Mahzemin Ortaokulu, Saraycık Ortaokulu’nu hükmen 3-0 mağlup oldu. Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu, Av. Ahmet Ulucan Ortaokulu’na 6-1 yenildi. Nurettin Öztürk İ.H. Ortaokulu, Sancaktepe Ortaokulu ile beraber kaldıktan sonra penaltı atışlarında 3 -0 yendi. Yemliha Merkez Ortaokulu, Gazioğlu İ.H. Ortaokulu’na 3-4 yenildi. Eleme usulüyle oynanan turnuvaya 64 ortaokul takımı mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:29
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