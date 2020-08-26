Ortaokul mezunlarına müjde

Zincirin ilk halkası 2019- 2020 eğitim-öğretim döneminde faaliyete başlayan VTK Teknoloji Koleji Halkalı Atakent Kampüsü’nde Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve İnşaat Teknolojileri alanında eğitim veriliyor. Halkalı-Atakent’te gençler öncülüğünde milli bir teknoloji hamlesi başlıyor. Bu hamleyi başlatan İstanbul VTK Teknoloji Koleji’nin Müdürü Gökhan Terzi’ye sorduk:

Okulunuzun öncelikli misyonu nedir?

Ana prensibimiz olarak istiyoruz ki; ülkemizin sanayicileri, arzu ettikleri vasıflarda gençler bulabilsinler. Kaliteli ve ucuz üretime, ihracata ve kalkınmaya odaklanmış sanayicimiz, vasıflı eleman bulmakta zorluk çekiyor. Bir tarafta üniversite mezunu işsiz gençler diğer tarafta eleman arayan sanayi kuruluşlarımız var. İşte bu noktada, özgüveni yüksek gençler yetiştiriyoruz.

VTK’nın en büyük ideali nedir?

VTK, bir Teknoloji Kolejidir. Biz memleketimizin gençleri işsiz kalmasın diye hedef koyarken, diğer yandan dünyanın en ileri teknolojilerine adapte olabilecek yetkin eleman yetiştirerek, ülkemizin mesleki ve teknik kalitesini zirveye taşımak istiyoruz. En büyük idealimiz; öğrencilerimiz bu okuldan mezun olunca iş arayan değil, sektörlerinde aranan personel olmalarını hedefliyoruz. İnanıyoruz ki ülkemiz kaliteli teknik eğitim almış gençler sayesinde daha hızlı kalkınacaktır.

Nasıl bir eğitim sistemi uygulanacak?

Okulumuzda istiyoruz ki gençlerimiz sadece teorik bilgiye sahip değil, uygulamayı da bilen ‘Kimse yapmazsa ben yaparım’ diyecek tarzda, bilgili, ahlaklı ve kapasiteli gençler olsun. Tatbikat bilen, üretebilen, ifade kabiliyeti yüksek özgüvenli gençler olsun. Özgüvenli genç deyince, bu dünyada da başka türlü değil. Baktığımızda Bill Gates, Steve Jobs gibi isimler daha üniversite mezunu olmadan başarıyı yakalamışlar. Bunlar okulumuzdaki gibi iyi bir lise eğitiminin kişiyi nerelere taşıyabileceğinin örneğidir.

Öğrencilerinize hangi imkanları sağlıyorsunuz?

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile yaptığımız protokoller çerçevesinde okulumuzun imkânlarının yanında bu nadide üniversitelerin bazı imkanlarından da yararlanabiliyoruz. Mesela mesleki ve teknik eğitim, yabancı dil iş birliği, müşterek araştırma ve eğitim projeleri, geziler gibi örnekler verebiliriz.

Bize dönersek, hem derinlemesine bilgi, hem iletişim kabiliyeti; bunun için hem güzel Türkçe, hem de yabancı dil öğretimi; yabancı dil deyince de hem İngilizce hem de Almanca öğrenme imkanı sunmaktayız.

Malum pandemi dönemindeyiz. Derslerimiz de buna uygun en fazla 24 kişilik sınıflarda görülüyor.

9 teknik laboratuvarımız, 3 laboratuvarımız, 10 atölyemiz, 38 dersliğimiz, bir de büyük kütüphanemiz mevcut.

Sağlam kafa sağlam bedende bulunduğundan sporu da ihmal etmedik ve uluslararası karşılaşmalara uygun ölçülerde bir spor salonumuz bulunuyor.

En iyisi yerinde iş öğrenimi fikrinde olduğumuzdan, sektörlerinin en önde gelen işletmelerinde öğrencilerimize staj, mezunlarımıza iş bulma imkanı sağlıyoruz.

Bir de yazılımda dışa bağımlılık meselesi var. Buna da el atmak sadedinde öğrencilerimize açık kaynak kodunu tanıma, öğrenme ve kullanma fırsatını biz temin edeceğiz.

Üniversiteye giriş?

Üniversiteye giriş imkânı var diye mesleki eğitimi ihmal etmediğimiz gibi teknik eğitim vereceğiz diye de üniversiteye hazırlığı unutmuyoruz. 9’uncu sınıftan başlayıp, özellikle 12’nci sınıfta had safhaya çıkacak şekilde üniversiteye hazırlığa yönelik eğitim veriyoruz.

Sıradan kolej veya liselere göre üniversiteye bizim okulumuzdan girmek daha kolay. Üniversite kılavuzunda yanında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K) yazılı bölümlere girecek mezunlarımız, örneğin başkaları 100 soru yapmak zorundalarsa 70-80 soru yaparak aynı bölümlere girebiliyorlar. Mezunlarımız, üniversiteye girmeden önce dahi kıymet gören ve aranan meslek insanları olmuş olacaklardır. Bunun sebebi, mezuniyet ile birlikte hem tecrübe hem de İşyeri Açma Belgesi sahibi teknisyen vasfını kazanmış olacaklar. Ayrıca yurtdışında da bazı üniversitelerle temas halindeyiz. Mezun öğrencilerimizi 1 yıl yurtdışı üniversitesinde eğitim gördükten sonra yatay geçişle ülkemizdeki üniversitelere getirmek için çalışma yapıyoruz.

Üniversite açmak yerine niçin mesleki ve teknik lise açmayı tercih ettiniz?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler ile meslek liselerine gösterilen talep büyük oranda artış gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları ve uygulamalı eğitimin ülke geleceği için gösterdiği önem doğrultusunda İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladık.

Türkiye’nin, Dünya’nın yaşadığı dijital çağın gerisinde kalmaması fikrinden yola çıktık. Teknolojide atılım yapılabilmesi için uygulamalı teknik eğitime ağırlık veren meslek liselerine ihtiyaç var.

Teknoloji liseleri, geleceğin ‘aranan elemanlarını’ yetiştirecek

Teknoloji eğitimleri şu an 3 alanda veriliyor; bunlar Elektrik – Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve İnşaat Teknolojileridir.

Hedef: Teknoloji Üniversitesi!

Bir teknoloji üniversitesi kurabileceğimizin müjdesini verebilirim. Böylelikle teknoloji liselerinden mezun olan gençlerin yüksek öğrenimlerini dilerlerse teknoloji üniversitesi ile tamamlayabilmeleri sağlanacak.

Peki nasıl iş bulacaklar?

Sektörlerin önde gelen işletmeleriyle iş birliklerimiz var. Bunlar sayesinde öğrencilerimiz, mezun olur olmaz istihdam imkânına sahip oluyorlar.

Bunun yanı sıra, mezunlarımız İş Yeri Açma Belgesi ve Europass Belgesi almaya hak kazanmak suretiyle sadece Türkiye’de değil, Avrupa ülkelerinde de iş imkânı edinmiş oluyorlar.

Okulunuz ne kadar ücret talep ediyor?

Eğitim ücreti talep etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılmış bir protokol kapsamında ücret istememize mahal kalmıyor. Yine de kitap, yemek ve kıyafetler için bir rakam talep etmek mecburiyeti oluyor.

Size ulaşmak ve bilgi almak isteyenler ne yapmalı?

www.voltteknolojikolejleri.com sitemizden iletişim bilgilerimizi edinerek veya (0212) 660 60 63 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirler. Memnuniyetle yardımcı oluruz.