Okullar ne zaman kaçıncı sınıflar için açılacak? Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci 22 Ocak Cuma gününe kadar uzaktan eğitime katıldı. 25 Ocak Pazartesi günü ise 3 haftalık ara tatile girdi. 15 Şubat’ta ikinci yarıyıl başlayacak. Bu tarihte köy okulları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçecek. 1 Mart’ta ise 81 ilde 1.,2.,3.,4., 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılacak?

Ortaokul lise öğrencileri ne zaman okula gidecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, okulların açılacağı tarih konusunda da değerlendirme yer aldı. Bakan Koca, “Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'nci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir. Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir” dedi.