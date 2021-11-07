Ortaöğretim VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2021 VGM başvuru sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine verilen VGM burs başvuru sonuçları ortaöğretim öğrencileri tarafından yapıldı. 30 Ekim’de sona eren ortaöğrenim VGM burs başvurularında şimdi sonuçlar sorgulanmaya başlanı. Peki, ortaöğrenim VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine verilen burslar için başvuru süreci, 30 Ekim tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

2021 VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM burs başvuru ücreti ne kadar 2021?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.