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Spor Ortalık yıkılıyor! Arap spikerin hali efsane oldu
Spor

Ortalık yıkılıyor! Arap spikerin hali efsane oldu

Suudi Arabistan'ın Messi'li Arjantin takımını 2-1 yenmesi olay oldu. Sosyal medyada, "Suudi Arabistan, futbolculara petrol kuyusu mu verdi" esprileri yapılırken, ikinci golde Arap spikerin çıldırdığı anlar da unutulmazlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 10:53:00 -
Ortalık yıkılıyor! Arap spikerin hali efsane oldu

Suudi Arabistan'ın Messi'li Arjantin takımını 2-1 yenmesi olay oldu. Sosyal medyada, "Suudi Arabistan, futbolculara petrol kuyusu mu verdi" esprileri yapılırken, ikinci golde Arap spikerin çıldırdığı anlar da unutulmazlar arasına girdi. Spiker beklenmedik zafer golü ile öyle bir kendinden geçti ki yayını "Allah! Allah!" sözleriyle inletti. 

 

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