  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sürücüler neden pişman? İşte ilk gerçekleri! Elektrikli otomobilde sürpriz anket

Türkiye'nin çok kritik tarım kaynaklarındandı! Kötü haber maalesef geldi

Ortaklık teklif ettiler! Türkiye’den petrol ve doğal gazda çifte anlaşma

Ünlü isim detayları açıkladı! GÖKTÜRK-3 Sar Uydusu'na dair beklentiler

Hindistan'ın uykuları kaçacak! Türkiye'nin yaptığı savaş gemisi bölgeye geldi

Peygamber efendimize küfür edeni evinde saklayacak dindar kim? “Diamond’ı bir yerde görürsem ihbar etmem”

NH90 helikopterinin yeni versiyonu uçuş testlerinde! Kaska Monteli Görüş Dijital Ekranı...

Balkanlar üzerinden geliyor! Havalarda 5 Temmuz beklentisi

F-35'lerin üretilmesi artık Ankara'nın elinde! Kritik rezervi bitirdiler, Türkiye'de oluk oluk var

Sadece 4 yıl kaldı!
Gündem Ortalık savaş alanına döndü! Tır ile otomobil çarpıştı
Gündem

Ortalık savaş alanına döndü! Tır ile otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 17:28:00 -
Ortalık savaş alanına döndü! Tır ile otomobil çarpıştı

Mardin'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi, Mardin-Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (40), Halil Ç. (31) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişinin entübe edildiği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23