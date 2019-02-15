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Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda araç birbirine girdi

Bolu Gerede'de D-750 yolunda 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ekipler kazaya karışan bir kamyon şoförünü 3 saatlik çalışma sonucu araçta çıkarabildi.

15 Şubat 2019 Cuma 08:00
Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda araç birbirine girdi

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-750 yolunun Gerede Kalender mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yolun Ankara istikametinde 13 araç birbirine girdi. Kazada, araçlarda bulunan Ali Bayramoğlu, Mustafa Hakdemir, Murat Öztürk ve Servet Erdoğan yaralandı. Yaralılardan 3’ü olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede’de bulunan hastanelere kaldırıldı.

3 saatte kurtarıldı

Kazada yaralanan Servet Erdoğan ise kullandığı kamyonun içinde sıkıştı. Ayağı, kaza sırasında TIR’ın dorsesi ile bulunduğu kamyonun arasında sıkışan Erdoğan için kurtarma çalışması başlatıldı. Erdoğan’ın Ankara’da bulunan yakınları da kaza haberini alıp olay yerine geldi. Bilinci açık halde kurtarılmayı bekleyen Servet Erdoğan, dondurucu soğukta üşüdüğü için sıcak su torbaları ve battaniye ile ısıtılmaya çalışıldı.

Olay yerine gelen yakınları da Servet Erdoğan’ı sakinleştirmeye çalıştı. Erdoğan yakınlarının verdiği telefonla eşi ile de telefonla görüşüp iyi olduğunu söyledi. Sıkışan sürücü UMKE ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Erdoğan Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saatlerce ulaşıma kapandı

Kazanın ardından D-750 yolunun 2 yönü de trafiğe kapatıldı. Yolun Ankara istikameti yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. İstanbul istikameti ise yan yatmış TIR’lar ve kazaya karışan araçların bulunması sebebiyle hala kapalı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürerken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye Ankara’dan Kızılay ekiplerinin, yiyecek ve battaniye dağıtmak için yola çıktığı öğrenildi. Yolun bir süre daha trafiğe kapalı kalması bekleniyor. Polis ekipleri trafiği Ankara’dan İstanbul yönüne gitmek isteyenler için Ankara’nın Çamlıdere ilçesi mevkiinden TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 08:00
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. zincirleme trafik kazası

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