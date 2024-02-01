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Dünya Ortalık kızışıyor: ABD harekat başlatıyor! Resmen duyurdular
Dünya

Ortalık kızışıyor: ABD harekat başlatıyor! Resmen duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-02-01 20:03:00 - 2024-02-01 20:06:28
Ortalık kızışıyor: ABD harekat başlatıyor! Resmen duyurdular

ABD, Irak ve Suriye'de İran'a ait tesislerde olmak üzere birden çok hedefe, günler sürecek saldırı harekatının onaylandığını duyurdu.

Ürdün'deki Tower 22 isimli ABD üssüne yapılan ölümlü saldırının ardından ABD'den Orta Doğu'yu kana bulayacak çarpıcı bir adım geldi.

Amerika merkezli yayın yapan CBS, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran'a ait personel ve tesislerde olmak üzere birçok hedefe yönelik saldırı planlarını onayladığını bildirdi.

Söz konusu harekatın Ürdün'de, Suriye sınırına yakın Tower 22 üssünde üç ABD'li askerin öldürülmesine yol açan insansız hava aracı saldırısı (İHA) ve Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alan roket saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Ne olmuştu?

Ürdün-Suriye sınırında yer alan Tower 22 isimli ABD üslerine İnsansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybederken, en az 25 ABD askeri yaralanmıştı.

Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158’den fazla saldırı düzenlenmişti.
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