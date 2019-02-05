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Ortalık karıştı... Bir çağrı daha geldi: Çekil!

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesini istedi. Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı ile Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi de ABD'ye çağrıda bulunmuştu.

05 Şubat 2019 Salı 06:19
Ortalık karıştı... Bir çağrı daha geldi: Çekil!

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Bağdat'ta düzenlenen bir programda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Irak'taki istikrar ve güvenlik Irak silahlı kuvvetleri sayesinde gerçekleşti. ABD güçlerinin Irak'taki varlığıyla ilgili son karar ülke yetkililerinin elindedir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan CBS televizyonunda, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Mescidi, "Washington, güçlerini Irak'tan çekmeli." ifadesini kullandı.

Tehdit geldi

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazeli de bugün, ABD askerlerinin parlamentodan çıkacak karara rağmen Irak'ta kalmaya devam etmesi halinde buna karşı koymaya (silahlı olarak) hazır oldukları tehdidinde bulunmuştu.

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi dün yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın açıklamasını kınayarak, Irak'ın başka bir ülkeye saldırı bölgesi olmasını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Yasayı işaret etti

Kaabi, "ABD askerleri ve danışmanlarının ülkeden çıkarılması ve ABD ile güvenlik anlaşmasının sonlandırılması için meclisten yasa çıkaracağız." demişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlerini Irak'ta bırakacağı yönündeki açıklamasına karşılık bunun Irak hükümetinin kararıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Yine böyle olacak

Salih, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "ABD'nin Irak'taki varlığı, terörle mücadelede iş birliği amacıyla hükümetin kararı ve talebi üzerine olmuştu, yine böyle olacak." demişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi, konuyla ilgili sessizliğini korurken, geçen ay yaptığı açıklamada, Ocak 2018'e kadar ülkede yaklaşık 11 bin yabancı askerin bulunduğunu, bunların yüzde 70'inin ABD'li olduklarını söylemişti.

Iraklı Başbakan, bu sayının 2018 yıl sonunda 6 bini ABD'li asker olmak üzere 8 bine düştüğünü aktarmıştı.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 06:19
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