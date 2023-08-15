Ortalığı karıştıran CHP-TİP iddiasında yeni gelişme! Bahar Feyzan geri adım atmıyor

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Bahar Feyzan, seçimlere HDP ile ittifak kurarak giren Türkiye İşçi Partisi'ne CHP tarafından 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

"CHP sadece vekilliği değil parasını da kaptırdı" diyen Feyzan, "TİP’in seçim sonrası sessizliği bir yana, seçimin öncesindeki söylemlerini, nedense CHP gibi davranmasını, muhalefet olarak sessizliğe bürünmesi dikkatimi çekmişken haberin içinden haber çıktı. TİP'e sermaye CHP Bank'tan gelmiş." dedi.

TİP dava açacak

Gazeteci Bahar Feyzan'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) genel seçimde CHP'den 30 milyon TL aldığı iddiasının ardından TİP, tazminat davası açacağını açıkladı.

Erkan Baş'tan da açıklama geldi

Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, katıldığı canlı yayında iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"Açık bir yalan var ortada"

Feyzan'ın 30 milyon TL iddiasıyla ilgili Baş "Baktırmaya gerek duymadan yalan diye açıklama yaptık çünkü biliyoruz ki partimizin toplam seçim bütçesi bile 30 milyonu bulmamıştır. Biliyoruz ki diğer partileri değerlendirmek bana düşmez ama Türkiye siyasetinin en temiz partisi bu konuda. Dolayısıyla açık bir yalan var ortada." dedi.

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Canlı yayına bağlanıp cevap verdi

Baş'ın açıklaması üzerine tv100'e bağlanan Feyzan "Çok güvendiğim bir kaynağım var onunla konuştum, zaten bu sürecin içinde olan bir isim olduğu için bunu bu kadar emin bir tonda yazdım." dedi.

Feyzan ne demişti?

Feyzan, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında, "Türkiye ve dünyanın yüzde 99’unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; 'Varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek' demişti. Fakat seçim yoluna CHP’den aldığı 30 milyon TL sermaye ile çıktı" cümlelerine yer vermişti.