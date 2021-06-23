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Dünya Ortalığı karıştıracak gelişme! Rus savaş gemisi ateş açtı
Dünya

Ortalığı karıştıracak gelişme! Rus savaş gemisi ateş açtı

Karadeniz'de bulunan bir Rus savaş gemisi, İngiliz donanma gemisine uyarı ateşi açtı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:15:00 -
Ortalığı karıştıracak gelişme! Rus savaş gemisi ateş açtı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki bir Rus savaş gemisinin, Rus karasularının ihlal eden İngiliz donanma gemisine uyarı ateşi açtığını açıkladı.

Rus RIA haber ajansının aktardığı Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre; Karadeniz'deki bir Rus savaş gemisi İngiliz donanma gemisine uyarı ateşi açtı.

Açıklamada; İngiliz gemisinin Rus karasularını ihlal ettiği belirtildi.

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