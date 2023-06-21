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Siyaset Ortalığı karıştıracak bomba itiraf! 'Kılıçdaroğlu vekil listesini son anda fark etmiş'
Siyaset

Ortalığı karıştıracak bomba itiraf! 'Kılıçdaroğlu vekil listesini son anda fark etmiş'

Yeniakit Publisher
2023-06-21 23:44:00 -
Ortalığı karıştıracak bomba itiraf! 'Kılıçdaroğlu vekil listesini son anda fark etmiş'

Seçim hezimetinin ardından istifa çağrılarının yapıldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ittifak ortaklarına 38 vekil vermesine ilişkin hata yaptığını kabul ettiğini söyleyen Barış Yarkadaş, 'Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde aday olabilmek için CHP listelerinden seçime giren 7'li koalisyonun küçük ortaklarının temsilcilerine vekillik dağıtmıştı. Seçimlerin her iki turunda da hezimete uğrayan CHP lideri, parti tabanından ve seçmenlerden gelen 'istifa' çağrılarını duymazdan gelip "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı vermişti.

Genel başkanlık koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'topyekün değişim' çağrısına karşın harekete geçen Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulunu (MYK) kendi dilediği şekilde tekrar dizayn etmişti.

"Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş"

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, fondaş Tele 1 canlı yayınında, partide yaşanan krizleri daha da derinleştirecek bir kulis bilgisini paylaştı. Adaylığını ilan edebilmek için ittifak ortaklarına 38 vekillik dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listelerde hata yapıldığını kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" diye konuştu.

Vekillik dağıttılar

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ittifaklarındaki küçük partilere onlarca vekillik dağıtmıştı. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı.

CHP'lilerin kendi arasında dahi tartıştığı, Kılıçdaroğlu'nun 'hata' olarak nitelediği terör iltisaklı vekillerin isimleri şöyle:
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-CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp de meclise girdi. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti.

-Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu.

-Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili olarak meclise girdi.

-CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu.

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