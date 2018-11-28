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Ortalığı kana bulayacaklardı... Yakalandılar

İzmir'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına eylem hazırlığı yapan 5 terörist, kıskıvrak yakalandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:08
Ortalığı kana bulayacaklardı... Yakalandılar

İzmir’de, eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK terör örgütü üyesi 5 kişi operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın kuruluş yıl dönümünde kentte eylem yapma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere bu sabah özel harekat polislerinin de katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 örgüt üyesi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt adına kırsal bölgelerde de faaliyet gösterdikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:08
  1. İzmir
  2. PKK operasyonları
  3. Terörle Mücadele

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