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Ortalığı kana bulayacaklardı! Mardin ve Gaziantep'te yakalandılar

Mardin'de güvenlik güçleri bomba yüklü bir araçla birlikte 3 teröristi sağ olarak yakaladı. Gaziantep'te ise terör örgütü PYD/YPG'nin kamplarında canlı bomba eğitimi alan bir terörist yakalandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:30
Ortalığı kana bulayacaklardı! Mardin ve Gaziantep'te yakalandılar

Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyon sonucu, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı.

PYD üyesi çıktı

Şahsın PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Terörist H.M.'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Mardin'de bomba yüklü araç

Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 3 terörist sağ olarak yakalandı. Ele geçirilen araç ve teröristlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:30
  1. Mardin
  2. bomba yüklü
  3. Gaziantep
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • Asım Asım 1 sa önce
    İn.az edin aşağılık mahlukları
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Operasyonun ayak sesleri. Ne kadar çırpınsanızda sonunda helak olacaksınız. Bir gece ansızın girelim pkk pyd ypg ye.
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu pyd lileri eğitip gönderen abd bunlar delil teröre destekten yargılansın abd centrom
  • meçulmeçul1 sa önce
    asın şu ....leriiiiii
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