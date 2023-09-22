  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! “yok artık” dedirten bir cezaya çarptırıldı

Bu olay kemalistlerin bakış açılarını deşifre etmiştir

Otomobili olanlar yandı ki ne yandı! Bu karar çok can yakacak

Haluk Özdil'in "20 Eylül'de yerden fışkıracak" dediği şey ortaya çıktı! Bu müjdeyle Türkiye sallanacak, dünya şok geçirecek

Üstüne basa basa açıkladılar: Honda'nın yeni hibrit SUV modeli ZR-V, Türkiye'de satışa çıkıyor

Macaristan'dan AB'ye soğuk duş: Azerbaycan karşıtı ortak bildirgeyi veto etti

Gram altınla ilgili olay tahmin! '820 liralık bir değişim olacak' diyerek üstüne basa basa uyardı

BM'ye damga vuran konuşma!

Ekrem’den zorunlu spor! İstanbul’da yürümeyen merdiven çilesi

İBB Sözcüsü Murat Ongun yine çarpıttı Bizi dünyaya rezil ettiler! İşte inkar ettiği karikatür
Gündem Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Gündem

Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 18:06:00 - 2023-09-22 18:07:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in Bornova ilçesinde bombalı eylem hazırlığında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerine yapılan operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MİT'in gerçekleştirdiği operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Bornova ilçesindeki dağlık alanda örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgilerinin elde edildiğini belirterek, 10 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

“MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.”

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, terör ve terörizmle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı

Gündem

Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı

Teslim olan teröristten ABD itirafı
Teslim olan teröristten ABD itirafı

Gündem

Teslim olan teröristten ABD itirafı

MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü
MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü

Gündem

MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu etkisiz hale getirildi

Gündem

Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada 41 terörist imha edildi
Son 1 haftada 41 terörist imha edildi

Gündem

Son 1 haftada 41 terörist imha edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23