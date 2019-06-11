Ortak çalışma alanları kullanıcısı sayısının 2025’te 5 milyonu aşması bekleniyor

Yapılan bir araştırmaya göre ortak çalışma alanları kullanıcılarının sayısının 2025 yılına kadar 5 milyonu aşması, lokasyon sayısının da 30 bini bulması bekleniyor.

Small Business Labs’ın (Küçük Şirketler Laboratuvarı) yaptığı araştırmanın verilerine göre; Ortak çalışma alanları kullanıcılarının sayısının 2025 yılına kadar 5 milyonu aşması, lokasyon sayısının da 30 bini bulması bekleniyor.

Konuyla ilgili görüş bildiren Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Yeni nesil çalışma alanlarına ilgi giderek artıyor. Teknolojinin getirdiği yeniliklerle dijitalleşen iş hayatı ofislerde geçirilen zamanı azattı. Teknolojinin getirdiği yeniliklerle iş hayatının dijitalleşmesi ofiste geçirilen zamanın azalmasına sebep oldu. Hal böyle olunca iş insanları gereksiz yere ödedikleri kira, stopaj, elektrik, su, ısınma gibi çeşitli masraflarla ilgilenmek zorunda kalmıyor. Özellikle yeni nesil girişimciler için ekonomik acıdan büyük kolaylık sağlıyor” dedi.