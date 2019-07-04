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Ortak alan peşkeş çekilmiş! CHP’li belediyenin eliyle sahilde işgal

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün’ün boydan boya halka açık olması gereken ilçedeki sahilleri kendisine yakın esnafa peşkeş çektiği iddia edildi. Yeniakit.com.tr’ye ulaşan görüntülerde, ilçedeki sahillerin esnaflar tarafından işgal edildiğini ve halka kapatıldığı görüldü.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:49

 yeniakit.com.tr  CHP’li Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün’ün tamamı halka açık olması gereken ilçedeki sahilleri kendisine yakın esnafa peşkeş çektiği iddia edildi. Yeniakit.com.tr’ye ulaşan görüntülerde, ilçedeki sahillerin esnaf tarafından işgal edildiği ve vatandaşların kullanımına kapatıldığı net olarak görüldü.

Vatandaş işgalden rahatsız

Turan Kaya isimli vatandaş, yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na yolladığı mesajında, Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP’li Hasan Akgün’ün, halkın ortak alanı olarak kabul edilen sahili kendisine yakın esnaflara peşkeş çektiğini ve ilçe sakinlerinin sahilde diledikleri gibi hareket edemediklerini açıkladı.

Kaya, “Ben bunu bir Atatürkçü ve CHP’li olarak söylüyorum. Malum CHP İstanbul’u tekrar aldı, hayırlısı olsun. Şimdi, şöyle bir saadet zinciri kuruldu...” dedi ve şunları söyledi:

Bu şikayeti yapma sebebim şu; adil olacaksak herkese adil olacağız. Büyükşehir dün başka bir partideydi, bugün CHP’ye geçti diye kuralları ona göre uydurmayacağız. 2 sene önce Suriyeli vatandaşlar burada denize girerken kıyamet koparan Hasan Akgün, herkesin felsefesini unutmuş. Türk vatandaşları düşünerek Suriyelileri sahilden temizlemek isteyen Akgün, bu sefer hemşehrilerine peşkeş çekip sahilin her tarafını sarmış. Yani yine normal Büyükçekmeceli vatandaş istediği yerden denize giremiyor çünkü sahil kıyısındaki bütün esnaflar artık yavaş yavaş Büyükçekmece’yi parsellemeye başladı. Hasan Akgün ve tayfası buna da büyükşehir bu saatten sonra maalesef şemsiye tutuyor, bu da bariz belli. 31 Mart’tan sonra çok şey değişti. 31 Mart seçimlerinin iptalinden sonra 23 Haziran’a kadar hiç kimse kımıldayamadı. Fakat 23 Haziran akşamı  ben -Büyükçekmece’de yaşıyorum- Büyükçekmece sahili tekrar çiçekler, şunlar bunlar koyarak esnaflar tarafından yavaş-yavaş, yavaş-yavaş işgal altına alınıyor. Buna da Hasan Akgün ses çıkarmıyor çünkü neticede hem hemşehricilik var hem de 30’uncu yılı yani 6’ncı döneminin zaferini yaşıyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:49
  1. İstanbul
  2. Hasan Akgün
  3. Büyükçekmece
  4. plaj
  5. sahil

YORUM YAZ

  • gg37 dk önce
    çok güzel yapmış,

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