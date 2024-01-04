Ortadoğu’da uyuşturucu savaşı: Ürdün Suriye’ye giriyor… İran bunun neresinde

Ürdün'ün geçen yıl Suriye'den sınırlarına giren uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için başlattığı girişime rağmen uyuşturucu ticareti daha da arttı. Suriye, Arap Birliği'ndeki koltuğunu geri alma karşılığında Ürdün ile olan sınırlarında uyuşturucu kaçakçılığını engelleme sözü vermişti.

Buna öfkelenen Ürdün, 18 Aralık'ta ordusunun uyuşturucu kaçakçılarına karşı türünün en büyüğü olan büyük bir güvenlik operasyonu başlatmasıyla meseleye el koydu. Karşılıklı ateş yaklaşık 14 saat sürdü ve Ürdün askerleri yaralandı. Ürdün ordusu, çoğunluğu Sweida'nın kırsal bölgelerinden olmak üzere dokuz kaçakçıyı tutuklamayı başardı.

Bu çatışmanın ardından ve istihbarat bilgilerine dayanarak Ürdün güvenlik güçleri geçtiğimiz Cuma günü kaçakçıların saklandığı bir yere baskın düzenledi. Ürdün Genel Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda Ürdün'e yasadışı yollardan sızan Arap uyruklu bir kaçakçı öldürüldü.

Açıklamaya göre üç kişi tutuklanırken, dördüncü kişi çatışmalar sırasında yaralanarak hayatını kaybetti.

Ürdünlü yetkililer 18 Aralık'ta bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunun engellendiğini duyurmuş, ele geçirilen uyuşturucunun beş milyon Captagon hapı ve 12 binden fazla paket haşhaş (esrar veya kenevir reçinesi) olduğunu tahmin etmişlerdir.

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İslami Hareket Partisi Ürdün milletvekili Salah Al-Armouti, Al Majalla'ya verdiği bir röportajda son çatışmayla ilgili endişelerini dile getirerek bunu "uyuşturucu kaçakçılığından silah ve füzelere geçiş yapan, böylece Ürdün'ün güvenliğini tehdit eden ve evlatlarımızın şehit olmasına neden olan şüpheli oluşumlar tarafından gerçekleştirilen organize bir eylem" olarak değerlendirdi.

Suriye hükümetini sorumlu tutan Al-Armouti, "Arap dünyasına geri dönüşünün bir koşulu olarak kaçakçılık şebekelerini engellemesi gerektiğini" belirtti.

Al-Armouti, "Bu olayların Suriye topraklarından kaynaklanması makul mü? Ürdün'ün hedef alınması rahatsız edici ve göz ardı edilmemeli" dedi ve Ürdün hükümetini konuyu Suriye rejimiyle diplomatik yollardan ele almaya çağırdı.

Ürdün televizyonu uyuşturucuya karşı savaşın Suriye topraklarına kaydığını bildirdi. Ürdün uçakları 19 Aralık'ta (orijinalinde vurgulanmıştır) Suriye'nin Sweida kırsalında bir uyuşturucu satıcısının evini hedef alan saldırılar düzenledi.

Ürdün uçakları daha önce de Mayıs ayında Suriye toprakları içindeki bir uyuşturucu fabrikasını bombalamış ve bölgenin en azılı uyuşturucu kaçakçısı Mar'i Al-Rumaythan'ın ölümüne neden olmuştu. Ancak Ürdün her iki olayda da bunu resmi olarak duyurmamıştı.

Suriye'deki kaynaklar Al Majalla'ya "Salakhid kentine düzenlenen hava saldırısında (Lübnan) Hizbullah'ı ile işbirliği içinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan Faysal Al-Saadi'nin evinin hedef alındığını ve kendisinin akıbetinin bilinmediğini" bildirdi.

KUŞKULU SAİKLER

Bazıları kaçakçıların destekçilerine aşırı şüpheyle bakıyor. İran'ın Ürdün topraklarını İsrail'e karşı askeri eylemler için kullanarak ya da Ürdün'de faaliyet gösteren yabancı - çoğunlukla Amerikan kuruluşlara saldırarak Ürdün'deki iç durumu etkileme girişimlerinden endişe duyulmaktadır.

Stratejik ilişkiler uzmanı Amer Al-Sbayleh, Al Majalla ile yaptığı bir söyleşide, uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinin yıllardır Suriye'nin güneyinde kök salmış olmasına rağmen, son zamanlarda çeşitli bölgesel tarafların belirli ülkelerin çıkarlarını baltalamak için bir kale haline geldiğini söylüyor.

"Suriye'nin güney bölgesinde çok sayıda farklı aktör bulunduğu için Şam'ın burayı kontrol etmesi zor. Bu nedenle Ürdün sınır güvenliğini sağlama görevini üstlendi ve Ürdün sınırlarına saldırmaya çalışanlara ağır bir bedel ödetmeyi başardı" diyor Sbayleh.

Sbayleh'in bahsettiği oyuncular Hizbullah milisleri ve Suriye'deki ortakları: Suriye hükümeti, İran güçleri ve daha az oranda da olsa Rus güçleri. Sınırın diğer tarafında ise Ürdün Haşimi Krallığı'nın Arap Ordusu yer alıyor.

KARARLI YANIT

Sbayleh, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı ve bu savaşa yanıt olarak Kızıldeniz'deki deniz ticaretine yönelik Husi saldırılarında görüldüğü gibi çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılma potansiyeli göz önüne alındığında, Ürdün'ün askeri güç kullanarak uyuşturucu kaçakçılarına kararlı bir mesaj göndermesinin önemli olduğunu söylüyor.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Huneiti, Ürdün ordusunun uyuşturucu ticaretini proaktif bir şekilde engellemek ve vatandaşlarının emniyet ve güvenliğini sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Ürdünlü emekli Tuğgeneral Ayman Al-Rusan ise kaçakçılık operasyonlarının sadece uyuşturucuyla sınırlı kalmadığını, silah ve füzelerin de bulunduğunu söyledi. Bu ciddi tehdide karşı koymak için bölgesel işbirliğinin arttırılması çağrısında bulundu.

Suriye'nin güneyindeki güvenlik zaafiyetini, milislerin faaliyetlerini arttırmasına izin veren Suriye güvenlik kurumlarının gevşekliğine bağladı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KULLANIMI

Ayrıca dronların sınırdan uyuşturucu kaçırmak için giderek daha fazla kullanıldığını söyledi.

Kaçakçılar, Ürdün'ün 17 Mayıs 2022'de kaçakçılarla girdiği çatışmada bir askerinin ölmesi ve diğerlerinin yaralanmasının ardından angajman kurallarını değiştirmesinin ardından insansız hava araçlarına yöneldi. Ürdün ordusu bu yılın başından bu yana Suriye'nin güneyinden gelen ve uyuşturucu yüklü yaklaşık dokuz insansız hava aracını düşürmeyi başardı.

Ürdün, Suriye'deki savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak görülüyor çünkü iki ülke 375 kilometrelik ortak bir sınırı paylaşıyor. Aşırılık yanlıları, resmi rakamlara göre 1.3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün'e defalarca saldırı düzenledi.

Yıllar içinde iki ülke arasındaki ticaret azalırken uyuşturucu kaçakçılığı arttı.

Al-Rusan, kaçakçıların tek amacının artık uyuşturucu olmadığına inanıyor. Bunun yerine, silah kaçakçılığı yapmak, birçok Arap ülkesinin sınırlarına sızmak ve uyuşturucunun yayılması yoluyla toplumun dokusunu tahrip etmek için milisler aracılığıyla bir tür vekalet savaşı yürütüyorlar.

Kaçakçıların yanında bulunan silahların resimleri eski ve kullanılmış olduklarını gösteriyor ki bu da silahların Filistin topraklarına ya da hatta daha sonra kullanılmak üzere Ürdün'deki uyuyan hücrelere nakledilmesinden ziyade, kaçakçıların faaliyetlerine hizmet eden yerel kullanım amaçlı silahlar olduğunu düşündürüyor. Silahların Filistin topraklarına taşınması, silahların daha modern olmasını gerektirir.

Geriye şu soru kalıyor: Ürdün'e kaçırılan silahların nihai hedefi nedir?

SİSTEMATİK KAMPANYA OLASI DEĞİL

Şu ana kadar Ürdün'e silah kaçakçılığı yapmak için sistematik bir kampanya yürütülmüyor gibi görünüyor. Ürdün ordusu kaçakçıların silahlarına el koymuş olsa da, bu silahların kaçakçılık operasyonları için mi tasarlandığı yoksa Ürdün'e ve oradan da Filistin topraklarına mı sokulduğu belirsiz.

Ürdün-Suriye sınırındaki durum, tekrar eden bir sorunun altını çiziyor: Ürdün ve Suriye arasındaki işbirliği, büyük bir kara sınırını paylaşan her iki ülke için de hayati önem taşırken, Şam'ın kendi topraklarını kontrol edememesi durumu daha da kötüleştirdi. Ayrıca siyasi ve mali kısıtlamalar nedeniyle anlaşmaları uygulama kabiliyetinden de yoksun.

Suriye hükümeti iktidarda kalabilmek için Hizbullah, İranlılar ve Rusların desteğine ihtiyaç duyuyor ve bu da müttefiklerinden vazgeçmelerini zorlaştırıyor. Buna ek olarak, uyuşturucu ticareti Suriye hükümetine ve bağlı kuruluşlarına şüphesiz çok ihtiyaç duydukları parayı sağlıyor ve alternatif gelir kaynaklarını güvence altına almadığı sürece onları baskı altına almak için çok az teşvik ediyor.

Kaynak: Al-Majalla