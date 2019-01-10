0553 313 94 23

Ortadan kaybolan Fırıncı çırağı Seydi, İstanbul'da bulundu

Adıyaman Besni'de evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Seydi Taşdemir, polislerin titiz çalışmaları sonucu İstanbul'da bulundu.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:51
Ortadan kaybolan Fırıncı çırağı Seydi, İstanbul'da bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün sabah çırak olarak çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Seydi Taşdemir, yapılan çalışma sonucu İstanbul'da bulundu.

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis, Seydi'nin fotoğraflarını Türkiye genelindeki polis merkezleriyle paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Seydi Taşdemir, İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından bulundu.

Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Seydi'nin bulunduğunu Besni Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri de Seydi Taşdemir'in evine giderek çocuklarının bulunduğuna dair müjdeli haberi ulaştırdı. Aile fertleri aldıkları haberin ardından sevinç gözyaşı dökerek, polislere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:51
  1. İstanbul
  2. Adıyaman
  3. Besni
  4. Fırıncı çırağı
  5. Seydi Taşdemir
  6. Kayıp çocuk
  7. kayıp arama çalışmaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keşan'da otomobil dereye yatağına düştü: 2 ölü
    1. Keşan'da otomobil dereye yatağına..
    2. Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir..
    3. Ülkü Ocakları Genel Başkanı kim oldu?
    4. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    5. Süper Lig'de start veriliyor! Program..
    6. Bilim dünyasını şoke eden gelişme! 1..
    7. Çankırı'da asırlık gazeteler sergilendi
    8. GÜNCELLEME - Hatay'da uyuşturucu..
    9. İhsan Şenocak'tan ateizm açıklaması:..
    10. Nijerya'daki Boko Haram saldırıları on..
    11. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    12. Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret..
    13. İş sağlığı ve güvenliği okul..
    14. Sinan Ateş kimdir nerelidir?
    15. İstanbul'da ölü bulunan İranlının..
    16. Eski MI6 başkanından Brexit anlaşması..
    17. Hırvatistan'da hidroelektrik..
    18. Ortadan kaybolan Fırıncı çırağı Seydi,..
    19. Athletic Bilbao, Ibai Gomez'i..
    20. "Gazetecilik demokrasimizin en önemli..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye