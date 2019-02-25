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Ortada hiç delil yoktu... Muhteşem suç analizi... Katil yeğeni çıktı

Iğdır'da 9 ay önce sulama kanalında Salih Öcal'ın cesedi bulundu. Ortada hiçbir delil yoktu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Karakoyunlu ilçesindeki MOBESE görüntülerini, cesedin sudan çıkarılması sırasında ve olay yerinde çekilen tüm görüntüleri incelemeye aldı. 260 saatlik görüntü 8 ay boyunca tek tek incelendi. Salih Öcal'ın yeğeni N.B.'nin şüpheli hareketlerini fark eden JASAT, N.B. üzerinde yoğunlaştı. Cep telefonundan "sudan çıkan ceset" diye araştırma yapan N.B. ve eşi V.B. gözaltına alındı. Eş V.B., Öcal ile ilişkisi olduğu için kocası N.B.'nin, dayısı Öcal'ı öldürdüğünü itiraf etti

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:33
Ortada hiç delil yoktu... Muhteşem suç analizi... Katil yeğeni çıktı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, geçen yıl, sulama kanalında cansız bedeni bulunan Salih Öcal cinayetiyle ilgili yeğeni N.B. ve onun eşi V.B., gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren V.B., Salih Öcal ile ilişkilerinin olduğunu, N.B.'nin bunu öğrenince dayısını öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ortada sadece bir ceset vardı

AA'da yer alan habere göre, 3 Haziran 2018'de, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bir erkek cesedi bulunması üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu cansız bedenin, Salih Öcal'a ait olduğu belirlendi. Yapılan otopside, Öcal'ın, başına bir sert cisimle vurularak, öldürüldüğü saptandı. Jandarma ekipleri, Salih Öcal'ı öldürüp, sulama kanalına atan kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Jasat'tan muhteşem suç analizi

Soruşturma kapsamında görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),ilçedeki güvenlik kameralarını, olay yeri, cenaze töreni ve cesedin sudan çıkarılması sırasında çekilen görüntüleri tek tek incelemeye başladı. 260 saatlik görüntü kaydı büyük bir titizlikle incelendi. JASAT'ın yaklaşık 8 ay süren incelemesi sonucu Salih Öcal'ın görüntülerde şüpheli tavırlar sergileyen yeğeni N.B. ve onun eşi V.B. gözaltına alındı.

Cep telefonunda yaptığı aramalar

N.B'nin, cep telefonu aracılığıyla internetteki arama motorundan "sudan çıkan ceset", "bozulan", "boğulan", "beş gün kalsa", "sudan çıkan insan cesedi" kelimeleriyle araştırma yaptığı tespit edildi. N.B.'nin evinde yapılan aramada, dayısına ait olduğu belirlenen cep telefonu da bulundu. Jandarmada ifade veren V.B., Salih Öcal ile ilişkilerinin olduğunu, N.B.'nin bunu öğrenince dayısını öldürüp, sulama kanalına attığını söyledi. V.B. de eşinin eve çağırdığı dayısını öldürdüğünü itiraf etti.

Her ikisi de tutuklandı

V.B.'nin evindeki halıların ise olaydan 1 gün sonra temizlenmesi için yıkama şirketine gönderildiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:33
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