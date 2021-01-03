Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusundan 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Trabzon'da, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokaklarda, polis ekipleri ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi işçileri ise bazı bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdü.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini yaşıyor.



Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç yoğunluğunun ise oldukça düşük olduğu gözlendi. Polis kontrol noktasında araçları durduran ekiplerin, sürücülere çalışma belgesi sorduğu gözlendi.

- Ordu

Ordu'da da kısıtlamanın üçüncü gününde bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgedeki market ve fırınlardan alışverişini yaparken, güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürdü.

Kentte, sokak hayvanları, belediyeler ve Kızılay ekiplerince beslenirken, kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri ise paket servislerine devam etti.

Kısıtlamayla birlikte Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç trafiği azalırken, polis ekipleri belli noktalarda kontrol yapıyor.



- Giresun

Giresun'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı boş kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Rize

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Rize'de sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Rize Belediyesi ekipleri ise bazı bölgelerde yol onarım çalışmalarına devam etti.

- Artvin

Artvin'in en işlek noktalarından İnönü, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri ile Atapark, Çoruh Park başta olmak üzere kent genelinde cadde, sokak ve parklarda sakinlik hakim.

Çoruh Nehri kıyısından geçen Artvin-Hopa, Artvin-Şavşat devlet kara yolunda da en sakin günlerden biri yaşanıyor.

Polis ekipleri, kenttin farklı yerlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında, dışarıdaki araç ve yayaların sokağa çıkış izninin olup olmadığını denetliyor.

- Gümüşhane

Şehir merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Kentte vatandaşların büyük oranda yasağa uydukları gözlemlenirken, polis ekipleri de kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Genelge kapsamında açık olması gereken iş yerleri ise hizmet vermeye devam ediyor.

- Bayburt

Bayburt'ta, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal ve Alparslan Türkeş bulvarları başta olmak üzere tarihi Saat Kulesi çevresi de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceliyor.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.