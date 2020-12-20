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Aktüel Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Aktüel

Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:47:59 -
Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakinlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokaklarda, polis ekipleri ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi işçileri ise bazı bölgelerdeki çalışmalarına devam etti.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sesiz günlerden biri daha yaşanıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç yoğunluğunun ise oldukça düşük olduğu gözlendi.

Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane'de de vatandaşların büyük oranda yasağa uydukları gözlemlenirken, genelge kapsamında açık olması gereken iş yerleri ise çalışmalarına devam etti.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından denetimler sürdürülürken, belediye ekipleri ve Türk Kızılay Ordu Şubesi ekipleri de sokak hayvanlarına besleme yaptı.



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