Orta ve Doğu Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

TRABZON (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.



Trabzon'da ekipler tarafından alışveriş merkezleri, restoran, market, kafeterya ve diğer işletmeler denetlendi. Kentte karayollarında trafikte bulunan araç sayısında azalma yaşandığı, alınan kurallara da büyük oranda uyulduğu gözlendi.

- Ordu

Ordu'da da sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü. Şehrin en işlek noktalarından Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile meydanlar boş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı.

Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapma şartıyla açık kaldı.

- Bayburt

Bayburt'un en işlek caddeleri olan Cumhuriyet, Semerciler ve Türkistan Caddesi'nde kısıtlamanın başlamasıyla sakinlik yaşandı. Araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı noktaların saat 20.00 itibarıyla adeta sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinin çalışanları ile sokakta bulunan az sayıda kişiye uyarılarda bulundu.

İlde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

- Rize

Rize'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Hayata geçirilen uygulamalar kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince lokanta, market, kafeterya ve kuaför gibi iş kapalı olması gereken yerleri denetleyen ekipler, sadece paket servis verebilecek yeme ­içme yerlerini de kontrol etti.

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Osman Karavin Caddesi'ndeki denetimlerde vatandaşlar, hijyen, maske ve mesafe konularında uyarıldı.

Kentte kısıtlamalara büyük oranda uyulduğu gözlendi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ve 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, getirilen kısıtlamalara uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sakinliğin olduğu kentte, vatandaşların büyük oranda kısıtlamalara uyduğu görüldü.

- Artvin

Artvin'de ise polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki vatandaşları uyararak evlerine gitmeleri yönünde ikazlarda bulundu. Ekipler, uygulamanın başladığı saat itibarıyla şehrin bazı yerlerinde kontrol noktaları oluşturarak, sürücülerin kısıtlamalara uyup uymadığını denetledi.

Şehirde büyük oranda yasaklara uyulduğu da gözlemlendi.

- Giresun

Giresun'da cadde, meydan, sokaklar ile sahil kesiminde insan hareketliliği yaşanmadı. Sessizliğe bürünen şehirde kapalı olması gereken işyerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerler ekiplerce kontrol edildi.

Ekipler, çalışanları Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirleri hatırlattı.