Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detayları bugün açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını bugün açıklayacak.
Bir süredir üzerinde çalışılan "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nda sona gelindi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanyanın detaylarını bugün saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.