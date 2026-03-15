SON DAKİKA
Spor Orta Doğu’daki savaş MotoGP'yi de etkiledi
Spor

Orta Doğu'daki savaş MotoGP'yi de etkiledi

Orta Doğu'daki savaş MotoGP'yi de etkiledi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Katar Grand Prix'si, Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kasım ayına ertelendi.

MotoGP'de Katar Grand Prix'si kasım ayına ertelendi. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Katar'ın ev sahipliğinde 10-12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan etabın tarihi, Orta Doğu'daki jeopolitik durum göz önünde bulundurularak katılımcıların ve izleyicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 6-8 Kasım'a alındı.

Söz konusu ertelemenin ardından sezonun son iki etabının tarihleri de revize edildi. Birer hafta ertelenen Portekiz Grand Prix'sinin 22 Kasım, Valensiya Grand Prix'sinin ise 29 Kasım'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

