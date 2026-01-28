Orta Doğu'da sıcak saatler! ABD'den askeri hamle

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı Hava Kuvvetlerinin (AFCENT), ABD-İran geriliminin tırmandığı bir dönemde CENTCOM sorumluluk alanında birkaç gün sürecek tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, AFCENT'in ABD'ye ait muharip hava gücünün konuşlandırılması, dağıtılması ve sürdürülebilirliğini göstermek amacıyla CENTCOM sorumluluk sahasında birkaç gün sürecek bir tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

Tatbikatın askeri unsurlar ile personelin dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale kabiliyetine hazırlık yapmak amacıyla tasarlandığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda birçok acil durum noktasına ekipler sevk edileceği ve destek paketleriyle hızlı kurulum, kalkış ve geri dönüş prosedürlerinin doğrulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, tüm faaliyetlerin ev sahibi ülkelerin onayıyla, sivil ve askeri havacılık makamlarıyla yakın koordinasyon içinde yürütüleceği, güvenlik, hassasiyet ve egemenliğe saygının esas alınacağı vurgulandı.

ABD, İran konusunda seçenekleri gözden geçiriyor

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara yönelik müdahalelerin ardından İran'a karşı askeri seçeneklerin gündeme gelebileceğine dair açıklamalarının ardından geldi.

CNN'in ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'a karşı ne tür bir adım atacağı ya da atıp atmayacağı konusundaki seçeneklerin değerlendirildiği ve henüz karar verilmediği kaydedildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'da hükümet karşıtı protestolara yönelik müdahaleler sonrası tırmanmış, Trump, Tahran yönetiminin tutumunu değiştirmemesi halinde askeri adımların değerlendirilebileceğini ifade etmişti.

Trump, daha sonra İran'ın "görüşmek istediğini" vurgulayarak olası bir diplomatik çözüme işaret etmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.