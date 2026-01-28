  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları...
DHA Giriş Tarihi:

Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları...

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa'da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Foto - Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları...

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Foto - Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları...

Ve bu sabah düğmeye bastık. Diyarbakır ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarımıza; 355 asayiş timi, 44 jandarma motorlu asayiş timi, 14 komando timi, toplam 1522 jandarma personeli ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.

Foto - Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları...

Eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda; 302 kilo çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi" dedi.

Foto - Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları...

'HEDEFİMİZ SOKAK SATICILARIYDI' Yerlikaya, operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

Foto - Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları...

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz" dedi.

