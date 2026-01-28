Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları...

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz" dedi.