Orta Asya'nın stratejik ülkesi Kazakistan bağımsızlığının 29'uncu yılını kutluyor

NUR SULTAN (AA) - MEİRAMGÜL KUSSAİNOVA - Yüzölçümü olarak dünyanın dokuzuncu büyük ülkesi olan Kazakistan, 29 yılda bölgenin stratejik konumdaki transit ülkesi haline geldi. Ülkeye yaklaşık 350 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım yapıldı.

Kazakistan, Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etti.

Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olarak 51 yaşındaki Nursultan Nazarbayev seçildi.

Kazakistan, Nazarbayev’in "Önce ekonomi sonra siyaset" formülü ile hazırlanan yeni ulusal kalkınma modeli ile bağımsız devlet olma sürecine adım attı.

15 Kasım 1993'te milli para tenge tedavüle girince, ülkede ruble dönemi sona erdi.

Rusya, Çin, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerle sınırdaş olan Kazakistan, ilk önce devlet sınırlarını belirleme çalışmalarına yoğunluk verdi.

Kazakistan, dış ilişkilerde çok yönlü ve barışçıl politika sergiledi ve 186 ülke ile diplomatik ilişki kurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde iş birliğini sürdüren Kazakistan, aynı zamanda Türk Konseyi, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Şangay İşbirliği Örgütü gibi teşkilatların kurulmasında da öncü rol üstlendi.

Uranyum, petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji rezervlerine sahip Kazakistan, ülkede inşa ettiği istikrarlı siyasi sistem ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

- Stratejik konumdaki transit ülke

Kazakistan, 29 yılda avantajlı coğrafi konumu ile Doğu'nun Batı'ya, Batı'nın ise Doğu'ya açılan kapısı oldu.

Kazakistan, devlet tarafından yürütülen girişimler sayesinde, Orta Asya'nın önemli stratejik konumdaki transit ülkesi haline geldi.

Ülke, küresel ekonomik merkezin Doğu'ya kaymaya başladığı bu dönemde ulaşım potansiyelini geliştirmeyi hedefliyor.

Ekonomisine 1991'den bu yana çağırmayı başardığı yaklaşık 350 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımla Kazakistan, Orta Asya'nın en çok yatırım alan ülkesi oldu.

Halihazırda dünyanın en rekabetçi 50 ülkesi arasında yer alan Kazakistan, 2030'da dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi arasına girme yolunda ilerliyor.

- Yeni 10 yıllık kalkınma sürecine giriyor

19 Mart 2019'da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in istifası sonrası ülkede siyasi alanda yeni gelişmelere imza atıldı.

9 Haziran 2019'da sandık başına giden Kazakistan, ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı olarak eski kıdemli diplomat Kasım Cömert Tokayev'i seçti.

Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından "Bağımsızlığın 30'uncı yılı" olarak ilan edilen 2021'de Kazakistan, yeni 10 yıllık kalkınma sürecine girecek.

- Türkiye ile ilişkiler derinleşiyor

Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak bilinen Türkiye ile 1992'de başlayan diplomatik ilişkiler daha sonra stratejik ortaklık düzeyine ulaştı.

Kısa zaman içinde Türkiye, Kazakistan'ın 10 ticaret ortağından biri haline geldi.

Geçen yıl Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 3 milyar 237 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar dolara, uzun vadede ise 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Kazakistan'da 2 binden fazla Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

Bağımsızlık Günü, Kazakistan'ın temel milli bayramı olarak kabul ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kazakistan bağımsızlığının 29'uncu yılını ülke genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde çevrim içi etkinliklerle kutluyor.







