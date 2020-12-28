Orta Asya Türkleri'nin tarihi değeri Yağcıbedir halısı Sakarya'da üretilmeye başlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Orta Asya'dan göç eden Yörüklerin elde dokuduğu Yağcıbedir halısı geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla üretim çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halı üretim çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kasım ayı meclis toplantısında, Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması kararının alındığını anımsattı.

Bu kapsamda Sındırgı'ya gönderilen 10 kişilik ekibe, uzman eğitmenler tarafından işin incelik ve tekniklerine yönelik 1 hafta eğitim verildiğini aktaran Yüce, 3 bin yıllık kültüre sahip Yağcıbedir el dokuma halısının kültürünü, gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yüce, kardeş şehir Sındırgı Belediyesi ile iş birliği ve kültürel çalışmaları, artırarak devam ettirdiklerini belirterek, "Eğitimlerini tamamlayan ekibimiz, Ofis Sanat Merkezi'mizde kurduğumuz atölyede çalışmalarına başladı. Toplam 12 bin 600 ilmek atılan ilk Yağcıbedir halısı üretimini gerçekleştirdi. Satın alma garantili gerçekleştirdiğimiz Yağcıbedir halısı üretimi çalışmalarımız hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Yağcıbedir halısı

Orta Asya'dan göç eden Yörükler tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde elde dokunan, yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişi bulunan Yağcıbedir halısının coğrafi işareti, Sındırgı Belediyesinde bulunuyor.

Çeyizlere konulan, dokuma tekniği anneden kıza geçen Yağcıbedir halısı, Yörüklerin örf ve adetlerini yansıtan sanat eseri niteliğini taşıyor.

Yüzde 100 koyun yününden yapılan ve doğallığıyla ön plana çıkan halılar, bir santimetrekaresinde barındırdığı 35 ilmekle uzun yıllar sağlamlığını koruyabiliyor.

Dokuma iplerinin renklendirilmesinde doğal kök boyaları kullanılması dolayısıyla halının, renklerinin canlılığını uzun süre koruması başlıca özellikleri arasında yer alıyor.