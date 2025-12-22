  • İSTANBUL
Son Haberler

Orta Asya liderlerine Lev Tolstoy Barış Ödülü

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Orta Asya liderlerine Lev Tolstoy Barış Ödülü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Orta Asya’da barış ve güvenliğin tesisi yolundaki çalışmaları nedeniyle "Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü"ne layık görüldü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg Devlet Konservatuarı'nda "Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü"nün takdim töreni yapıldı.

Törene Caparov, Mirziyoyev ve Rahman'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Törende, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı Caparov, Mirziyoyev ve Rahman'a ödülü Rusya Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu ve Mariinskiy Devlet Akademik Tiyatrosu Genel Müdürü Valeriy Gergiyev tarafından takdim edildi.

Bu yılın başında Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında sınır meselelerini çözüme kavuşturan anlaşma imzalanmış ve üç ülkenin liderleri tarafından ebedi dostluk üzerine Hocent Beyannamesi kabul edilmişti.

