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Aktüel Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 01:37:20 -
Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Guatemala'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 14 artarak 3 bin 594'e, vaka sayısı da 730 artarak 103 bin 902'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 93 bin 341 oldu.

- Panama

Orta Amerika ülkelerinden Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 2 bin 612'ye, vaka sayısı 792 artarak 127 bin 227'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı ise 103 bin 398'e yükseldi.

- Kosta Rika

Kosta Rika'da 14 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 1265'e, vaka sayısı 1210 artarak 101 bin 826'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 61 bin 662 oldu.

- Honduras

Honduras'ta virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artarak 2 bin 604'e, vaka sayısı 431 artarak 91 bin 509'a yükseldi.

Ülkede virüsü yenen kişi sayısı ise 37 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

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