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Aktüel Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancıların geri çekilişi devam ediyor
Aktüel

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancıların geri çekilişi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:31:36 -
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancıların geri çekilişi devam ediyor

ANKARA (AA)- Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC), Değişim İçin Vatanseverler (CPC) isyancı koalisyonu 19 Aralık’ta ele geçirdikleri Carnot kentinden geri çekildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, CPC üyeleri başkent Bangui’ye 431 kilometre mesafedeki Carnot kentinden hiçbir çatışma yaşanmadan ayrıldı.

CPC üyeleri şehrin kontrolünü ele geçirdikten sonra, seçim sandıkları ve oy pusulalarını ateşe verme, kamu binalarını yağmalama ve sivil halka yönelik tacizler gibi birçok şiddet olayına imza atmıştı.

CPC dün de ülkenin Kamerun sınırında bulunan Beloko ve Cantonnier şehirlerinden geri çekilmişti.

CPC koalisyonu 3R, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu hakkındaki "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlaması ve BM yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA), OAC Barış için Birliği (UPC) isyancı grubu ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda ve Rusya, OAC'nin talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti.

Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği vereceğini duyurmuştu.


















































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