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Spor

Ormanspor, Terrell Holloway’i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor, son olarak Litvanya ekibi Vilnius’ta forma giyen ABD’li basketbolcu Terrell Holloway’i kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:20:23 -
Ormanspor, Terrell Holloway’i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor, son olarak Litvanya ekibi Vilnius’ta forma giyen ABD’li basketbolcu Terrell Holloway’i kadrosuna kattı.


Transfer ile ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi’nde Vilnius Takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır. Holloway’a OGM Ormanspor çatısı altında başarılar dileriz" denildi.


Holloway, Vilnius ile geride kalan sezonda 7.5 sayı, 4.3 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.


30 yaşındaki basketbolcu kariyerinde daha önce Türkiye’de Aliağa ve İstanbul BB’de mücadele etmişti.

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