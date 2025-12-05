  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Ormanı yakan ahlaksıza 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Yerel

Ormanı yakan ahlaksıza 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ormanı yakan ahlaksıza 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da ormanlık alanı yaktığı ileri sürülerek tutuklanan şahıs için en az 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Yangın bu yıl 25 Temmuz'da merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkiinde ormanlık alanda çıkmıştı. Jandarmanın yaptığı çalışmada yangını T.Y.G.'nin (19) çıkardığı belirlenmiş şahıs tutuklanmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen orman yangını soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı. Sanığın, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Sarıçam Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürülen ve kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 250 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirtildi. İhbardan 5 dakika sonra olay yerinde görülen bir pikabın, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı aktarılan iddianamede, "Yarımca Mahallesi'ndeki sağlık ocağının bahçesinde park halinde bulunan araçtaki kişilerin T.Y.G. ile suça sürüklenen çocuklar M.G. ve R.Y. oldukları tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Daha önce sanık T.Y.G. ve akrabaları hakkında aynı yerde piknik yaparken ateş yaktıkları için orman personelince para cezası uygulandığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Ekiplerin şüphelilere idari para cezası düzenlediği sırada sanığın akrabalarından A.T.G'nin 'Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır' dediği, bu söz ve olay hakkında da tutanak tanzim edildiği belirlenmiştir" denildi.

Sanığın ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Suça sürüklenen çocuklar ile sanık T.Y.G'nin, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek Coşanlar mevkiindeki ormanlık alanı kundakçılık yöntemiyle yaktıklarının tespit edildiği, bu anlatımlarla birlikte T.Y.G'nin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşılmıştır."

İddianamede ifadesine yer verilen sanık, şu beyanda bulundu:

"Köyde su kesik olduğu için su almak amacıyla M.G'nin kullandığı 01 ATC 487 plakalı araçla Coşanlar Mahallesi'ne gittik. Yanımızda R.Y. de vardı. Su ihtiyacımızı karşıladıktan sonra jandarma ekipleriyle karşılaştık. M.G'nin ehliyeti olmadığı için jandarma ekiplerinden kaçtık. Orman yangınını görmedik."

Olaya karışan ve 18 yaşından küçük olan M.G. ile R.Y. hakkında ayrı yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Fatih’te korkutan yangın
Fatih’te korkutan yangın

Yerel

Fatih’te korkutan yangın

Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi
Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi

Gündem

Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi

Bursa'da iki katlı evin çatısında yangın çıktı
Bursa'da iki katlı evin çatısında yangın çıktı

Yerel

Bursa'da iki katlı evin çatısında yangın çıktı

Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!
Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

Teknoloji

Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23