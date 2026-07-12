Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama Hindistan çıktı

Hindistan’ın Bhopal kenti yakınlarındaki bir ormanlık alanda terk edilmiş bir SUV araç içerisinde piyasa değeri 270 milyon TL’yi aşan yüklü miktarda altın ve nakit para ele geçirildi. Emniyet güçlerinin bölgede yürüttüğü baskınlar sırasında köşeye sıkışan suçluların, lüks aracı ve içerisindeki serveti bırakarak yaya olarak kaçtıkları belirlendi.

Olay, ormanlık alanda şüpheli bir SUV aracın tespit edilmesi üzerine polisin durumu mali polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Yetkililerin araçta yaptığı detaylı aramada, çantalar içerisine gizlenmiş tam 52 kilo ağırlığında külçe altın altın ve 98 milyon 600 bin rupi (yaklaşık 40 milyon TL) nakit para bulundu. Ele geçirilen değerli varlıklar, resmi işlemlerin ardından Hindistan hazinesine devredildi.

SAHİBİ MAFYA ÇIKTI

Yürütülen derinlemesine soruşturma sonucunda, terk edilen servetin kamuoyunda ‘Tamil mafyası’ olarak bilinen organize bir suç örgütüne ait olduğu saptandı. Polis ekipleri, çete üyelerinin bulunduğu bölgeye yönelik operasyon hazırlığı yaparken, baskınla yüzleşen şüphelilerin yakalanmamak için para ve altın dolu aracı orman yolunda bırakıp kaçtıklarını tespit etti. Olayla bağlantılı olarak paraları kaçırma girişiminde bulunan 7 kişi yakalanarak tutuklandı.