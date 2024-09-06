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Yerel Ormanda bebek bulundu
Yerel

Ormanda bebek bulundu

Yeniakit Publisher
2024-09-06 18:04:00 -
Ormanda bebek bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda ses duyan iki kişi, çalıların içinde bebek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, ilçedeki özel hastaneye götürüldü.

Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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