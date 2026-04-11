Ormancının iyisi Tekirdağ'dan yola çıktı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde tamamlandı. Yarışmalarda ekipler dayanıklılık, silahla hedefi nişanlama, ormanda nokta bulma ve yangına müdahale süresi gibi birçok farklı alanda kıyasıya mücadele etti.

Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 10 Orman İşletme Müdürlüğü’nün katılımıyla 6 farklı parkurda gerçekleştirilen organizasyonda Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tüm parkurlarda gösterdikleri performansla birinciliği elde etti. Bölge birincisi olan Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak elde etti.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, ekipte yer alan tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ederek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.

Elde edilen bu başarı, ormancılık alanında görev yapan ekiplerin fiziki yeterlilikleri ve koordinasyon kabiliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.