Ormana mantar toplamaya gitti: Bir daha geri dönmedi
Ormanda mantar toplamak için evden ayrılan 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık’tan saatlerce haber alınamadı; arama çalışmaları sonucu Karabıyık cansız halde bulundu.
Antalya’nın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi’nde, Ramazan Karabıyık’ın (55) mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gittiği ve geri dönmediği yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.
DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen arama çalışmaları, dron yardımıyla genişletildi.
CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Ekipler, yapılan aramaların ardından ormanlık alanda Karabıyık’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.