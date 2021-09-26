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Teknoloji Orman yangınlarına ‘Tulumba’ ile elektronik takip
Teknoloji

Orman yangınlarına ‘Tulumba’ ile elektronik takip

Deep Control Teknoloji, orman yangınlarıyla mücadele için geliştirdiği “Tulumba” isimli ürünü, TEKNOFEST’te tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:05:00 -
Orman yangınlarına ‘Tulumba’ ile elektronik takip

Firmanın Üretim Müdürü Emre Ekin, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının tespiti ve hızlı müdahale için geliştirdiğimiz “Tulumba” isimli elektronik izleme sisteminin, yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılayıp 20 kilometre uzaklıktaki merkeze veri iletebildiğini belirterek, “Tulumba üzerinde bulunan kızılötesi sensörlerle ve gaz sensörleriyle yangını algılıyor. Bu çözümü dileyen herkesin kullanabilmesi için açık kaynak olarak paylaştık, faydalı olmasını umuyoruz. Üzerindeki pillerle yaklaşık 5 yıl ömrü var. 5 yıl boyunca belli aralıklara verileri merkeze gönderecek. Sistemin doğal ortam ve canlılar üzerinde olumsuz bir etkisi de yok” dedi.

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