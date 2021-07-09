Orman yangınıyla mücadelede evin yolunu unuttular

Muhammet Kutlu Ankara

Yalnızca haziranda 897 yangın çıkarken bunların yüzlercesi İHA’larla dakikalar içinde tespit edilip söndürüldüğü için gündeme bile gelmedi. Orman yangınlarıyla mücadelemizi yöneten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, acımasızca eleştirilere rağmen tek bir ağacın bile zarar görmemesi için evlerinin yolunu unuttular.

Geçtiğimiz günlerde Marmaris ve Hatay’da çıkan orman yangınları sırasında hükümete insafsızca saldıran başını CHP’nin çektiği azgın muhalefet, sosyal medyadan çamur siyasetini sürdürürken, Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesi olarak öne çıkıyor. Haziran ayı ile birlikte başlayan yangın sezonunda, hemen her gün ülkemizin her yerinde onlarca yangın çıkıyor. Yalnızca Haziran ayında çıkan orman yangınlarının sayısı 897 olurken, yangınların büyük bölümü, yerli İHA’larla tespit edilip dakikalar içinde söndürüldüğü için gündeme bile gelmiyor.

Ağaç ağaç, Yeşil Vatan’ı koruyorlar

Ülkemizin orman yangınlarıyla mücadelesini yöneten iki isim, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ülke genelinde çıkan her yangında alarma geçerek söndürme çalışmalarını gerek Ankara’daki Orman Yangınları Yönetim Merkezi’nden, gerekse yangın bölgesine giderek bizzat yönetiyor. Yüzlerce yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, rüzgar ve arazi şartları gibi nedenlerle büyüyen yangınlar kamuoyunun gündemine geliyor. Bu da azgın muhalefetin “Otel yeri açılıyor”, “Ruslara yangın garantisi mi verdiler?” gibi vicdansız saldırılarını beraberinde getiriyor. Ancak Pakdemirli ve Karacabey, teşkilatla birlikte sadece işlerine odaklanıp, ağaç ağaç Yeşil Vatan’ın ormanlarını korumak için gecesini gündüzüne katıyor. İki isim, yangınların yoğunlaştığı yaz aylarında adeta evlerinin yolunu unutuyor.

Türkiye ve ABD, İHA’ları yangında kullanan iki öncü ülke

Bakan Pakdemirli, önceki günlerde Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatında, orman yangınlarıyla mücadelede İHA’ların yanı sıra bu yıl yerden atılan dronlar ve insansız helikopterlerin de kullanılacağı duyurdu.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan Pakdemirli, son yıllarda orman yangınlarının sayısında çok ciddi bir artış olduğunu belirterek: “Bu yıl haziran ayı itibariyle Türkiye’de 897 yangın meydana geldi. Bir kıyaslama yaparsak 2018 yılı haziran ayına kadar 377 yangın çıkıyorken, bu yılın haziran ayında bu sayı 897 oldu. Bu artışların en büyük sebeplerinden biri havaların daha kurak olması. 2018 yılında 377 yangında 1077 hektar alan yanmış iken, bu yıl 897 yangında 1013 hektar alan yandı. Yangın sayısı üç misli artarken yanan alan neredeyse başa baş… Bu, başta orman teşkilatımızın her yıl kendini daha çok motive etmesi ve sahaya daha yeni makine ve teçhizatla çıkmasısının sonucudur. Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede öncü ülkelerden biridir. Ülkemizin kendi İHA teknolojisine sahip olması da bizim açımızdan son derece büyük avantaj… Dünyada bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ülke askeri İHA’ları orman yangınlarını önleme ve gözleme konusunda kullanmaya başladı. Türkiye, Amerika’dan sonra İHA’ları orman yangınlarını kullanan öncü ülke oldu. Bu teknolojileri kullanmak son derece önemli çünkü yangınlara anında müdahale edilebiliyor. Yangın aslında bir nevi savaş, ve ordunun bu savaşa hazır olması çok önemli. Bunun için geçen sene İHA’larla beraber, İHA’ların termal görüntü takviyesiyle beraber yer ekiplerini sevk idare etmeye başladık. Bu sene İHA’ların yanı sıra hem yerden atılan dronları hem de insansız helikopterleri yangınlara müdahale, önleme ve yönetme maksadıyla kullanıyoruz. Ankara’daki Orman Yangınları Yönetim Merkezinden Türkiye’deki yangınları kontrol edebilir hale geldik. Buradan hem yangın hava araçlarının yönlendirilmesi, yangının gittiği yönün tespiti ve diğer konularda azami bir hakimiyet sağlıyoruz” dedi.

İstiyoruz ki; dünyada bir ağaç daha az yansın

Türkiye’de çok gelişmiş ülkelerde olmayan uygulamaların olduğunu da anlatan Pakdemirli, “Geçenlerde Kanada’dan bir ekip geldi, yangınla ilgili neler yaptığımızı gördüler… İHA’ları gördükten sonra ‘bizim size söyleyeceğimiz hiçbir şey yok’ dediler ve teşekkür ettiler. Bu ve benzeri ülkelere de bu deneyimimiz açık. Biz istiyoruz ki dünyada bir ağaç daha az yansın, mümkünse yangınlar hiç çıkmasın ama çıktığında da biz buna hazır olalım” ifadelerini kullandı.