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"Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. OECD diyor ki 'Türkiye bu konuda çok başarılı.' Muhalefet takdir etmiyor ama yabancılar bu işi takdir ediyor. Son 15 senede 1,5 milyon hektar orman varlığımızı artırmışız"- "Bugün itibarıyla tanzim satışlarda pirinç satışlarımız başladı, kilogramı 6 lira. 5 kiloluk paketlerde satılıyor. Enflasyon rakamları da hem sebzede hem de hububatta tanzim satış noktalarında satılmaya başlanmasıyla düşmeye başladı"

04 Mart 2019 Pazartesi 21:17
"Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz"

NİĞDE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. OECD diyor ki 'Türkiye bu konuda çok başarılı.' Muhalefet takdir etmiyor ama yabancılar bu işi takdir ediyor. Son 15 senede 1,5 milyon hektar orman varlığımızı artırmışız." dedi.

Pakdemirli, Niğde'de bir otelde düzenlen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada olduğunu söyledi.

Türkiye'nin küçük ve büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa'da birinci sırada bulunduğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Genel anlamda baktığımız zaman fotoğraf bizim siyasette anıldığı gibi değil. Buraya ulaşmaktaki en büyük başarı çiftçimizin, köylümüzün, üreticimizin. AK Parti hükümetinin de çok büyük desteği oldu. 2002'de 1,9 milyar lira olan toplam tarımsal destek bugün 16,1 milyar lira. Bunun karşılığında sizler 98 milyon ton olan bitkisel üretimimizi 120 milyon tona çıkardınız. Büyükbaş adedimiz 9,9 milyondan 17 milyona, küçükbaş adedimiz 32 milyondan 45 milyona, kanatlı üretimimiz de 251 milyondan 346 milyona geldi. Hayvansal üretimimizde artışımız yüzde 162, süt üretimimizde 8,4 milyon tondan 20 milyon tona geldi. Tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2,2 milyon tona geldi. Yumurta adedimiz 11 milyardan 20 milyara, bal üretimimiz 70 bin tondan 110 bin tona geldi. Hem balıkta hem de kanatlıda ihracatçı konumdayız. Etle ilgili eksiklerimiz var ama 2022'den itibaren inşallah etle ilgili de ihracatçı olma konusunda hedefimizi koyduk. Bu hedef doğrultusunda yürüyor olacağız."

Son yıllarda Türkiye'nin orman varlığını artırma konusunda önemli çalışmalar yaptığına ve bunun meyvelerini almaya başladığına dikkati çeken Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. OECD diyor ki 'Türkiye bu konuda çok başarılı.' Muhalefet takdir etmiyor ama yabancılar bu işi takdir ediyor. Son 15 senede 1,5 milyon hektar orman varlığımızı artırmışız. Böylelikle de toplam orman varlığımız yüzde 28'e gelmiş. Türkiye'nin üçte birine gelmişiz. 2023'te de yüzde 30'a geleceğiz. Başlangıç noktamız 2002'de yüzde 22. Ağaç olmayınca yağış, yağış olmayınca su, su olmayınca tarım ne yazık ki olmuyor. Erozyonla mücadelede dünyada birinciyiz. 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan toprak kaybımız şu anda 154 milyon ton. 2023'te de 130 milyon tona düşürmek gibi ciddi bir hedefimiz var.

Pirincin tanzim satış noktalarında bugün itibariyle satışına başlandığını belirten Pakdemirli, "Bugün itibarıyla tanzim satışlarda pirinç satışlarımız başladı, kilogramı 6 lira. 5 kiloluk paketlerde satılıyor. Enflasyon rakamları da hem sebzede hem de hububatta tanzim satış noktalarında satılmaya başlanmasıyla düşmeye başladı." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:17
  1. Niğde
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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