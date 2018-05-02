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Orman itfaiye aracı takla attı: 4 kişi yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yangın arazözünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:39
Orman itfaiye aracı takla attı: 4 kişi yaralı

Kaza saat 16.00 sıralarında Celepler Köyü Taşocağı yakınlarında meydana geldi. Cengiz. Ş. idaresindeki Büyükorhan İşletme Müdürlüğü’ne ait 16 N 2775 plakalı arazöz Orhaneli’nden görevden dönerken yolun hafif yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atan ve ters dönen orman itfaiye aracında biri ağır dört kişi yaralandı.

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Yaralılardan Bünyamin K.’nnın durumunun diğer meslektaşlarına göre daha ciddi olduğu öğrenildi. Yaralılar 112 ambulanslarıyla Bursa’ya sevk edildi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri gelerek soruşturma başlattılar.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:39
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