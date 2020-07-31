Orman Genel Müdürü Karacabey'den Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama:

ÇANAKKALE (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin, "Ekiplerimiz yangın yerine ulaştıkları andan itibaren özellikle köye ve köylülerimize zarar gelmemesi için çok büyük gayret sarf ettiler. Bunda da başarı olduk." dedi.

Karacabey, Yenice'nin Kızıldam köyünde 19 saat sonra kontrol altına alınan yangına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere müdahale için havadan ve karadan çok önemli mücadeleler verildiğini söyledi.

Yaklaşık 25 hektarlık bir alanda yangını kontrol altına aldıklarını aktaran Karacabey, "Dün saat 14.04 sıralarında bu yangın çıktı ve 14.20'de ilk müdahaleyi yaptık. Buraya hava araçlarıyla 2 uçak, 7 helikopter, 10 dozer, 48 arazöz ve yaklaşık 250 personelimizle birlikte ve ilçe belediyelerimizin gönderdikleri arazözlerle müdahale ettik." diye konuştu.

Karacabey, dün 12 farklı şehirde 20 ayrı noktada yangın çıktığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Tabi ki yangının sevinilecek bir tarafı olmaz ancak bizim teselli bulduğumuz bir nokta, yangın Kızıldam köyünün hemen yakınında çıkmıştı. İlk andan itibaren köye doğru ilerliyordu. Ekiplerimiz yangın yerine ulaştıkları andan itibaren özellikle köye ve köylülerimize zarar gelmemesi için çok büyük gayret sarf ettiler. Bunda da başarılı olduk. Hamdolsun köyümüzde en ufak bir zarar oluşmadı. Çok şükür ekip arkadaşlarımızın mücadelesi sonucu yangını Kızıldam köyümüze yaklaşmadan çevirip kontrol altına aldık. Temennimiz ormanlarımızın yangınlarla zarar görmemesi."

Çanakkale'deki yangın sürdüğü sırada İzmir'de de 2 ayrı noktada ciddi yangın çıktığını vurgulayan Karacabey, "Sayın Bakanımız da oradaki yangınları bizzat kendileri koordine ettiler. Bir taraftan da bizden buradaki ve ülkemizdeki diğer yangınlarla alakalı sürekli bilgi aldılar. Koordinasyonda bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün süreci başından sonuna yakinen takip etti." ifadelerini kullandı.