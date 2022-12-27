  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü’nden iş ilanı duyurusu
Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü’nden iş ilanı duyurusu

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 Engelli ve 83 Eski Hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:16:00 -
Orman Genel Müdürlüğü’nden iş ilanı duyurusu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular iş ilanlarının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak, Kurumca yapılan incelemeler neticesinde; adaylarca açık iş ilanlarına yapılan başvuruların bazılarının Türkiye İş Kurumu üzerinden bazılarının ise https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr (Kariyer Kapısı) adresi üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.

“Başvurusu Kabul Edilenlerin” tespitinde adayların mağduriyet yaşamaması adına mevzu bahis açık iş ilanları 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’ de belirtilen genel ve özel şartlarla 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında yeniden Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacaktır. Daha önceden hem İŞKUR hem de Kariyer Kapısına başvuru yapan adayların belirtilen tarihlerde başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yeniden yapması gerekmekte olup, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23