Orman Genel Müdürlüğü’nden iş ilanı duyurusu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular iş ilanlarının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak, Kurumca yapılan incelemeler neticesinde; adaylarca açık iş ilanlarına yapılan başvuruların bazılarının Türkiye İş Kurumu üzerinden bazılarının ise https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr (Kariyer Kapısı) adresi üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.

“Başvurusu Kabul Edilenlerin” tespitinde adayların mağduriyet yaşamaması adına mevzu bahis açık iş ilanları 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’ de belirtilen genel ve özel şartlarla 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında yeniden Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacaktır. Daha önceden hem İŞKUR hem de Kariyer Kapısına başvuru yapan adayların belirtilen tarihlerde başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yeniden yapması gerekmekte olup, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.

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