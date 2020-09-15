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Aktüel Orman Genel Müdürlüğünden Giresun'da selden etkilenen afetzedelere destek
Aktüel

Orman Genel Müdürlüğünden Giresun'da selden etkilenen afetzedelere destek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:10:19 -
Orman Genel Müdürlüğünden Giresun'da selden etkilenen afetzedelere destek

ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Giresun'daki afetzedeler için başlattıkları "Geçmiş olsun Giresun" yardım kampanyası kapsamında toplanan 10 milyon 635 bin liranın 5 milyonunun 236 haneye Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) hibe desteği olarak dağıtıldığını bildirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da can ve mal kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için kurum öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve ormancılık sektör temsilcileriyle birlikte başlatılan "Geçmiş Olsun Giresun" yardım kampanyası kapsamında toplanan 10 milyon 635 bin liranın afetzedelere dağıtımına başlandığı belirtildi.

Afetzedelere yardım elini uzatan OGM'nin 62 orman köyünde hasar tespit çalışması yaptığının kaydedildiği açıklamada, "Çalışmalar neticesinde ev müştemilatı ve hayvan zararında 139 hane, yıkılmış ve yıkılacak ev hasarında 97 hane olmak üzere toplam 236 hane tespit edildi. Zararları tespit edilen hanelere OGM ekipleri bugüne kadar 5 milyon lira ORKÖY hibe desteği sağladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kampanyaya birçok resmi ve özel kurumun da katkıda bulunduğunun altı çizilerek, şu bilgilere yer verildi:

"OGM'nin 5 milyon lira katkıda bulunduğu 'Geçmiş Olsun Giresun' yardım kampanyasına Balıkçılık Genel Müdürlüğü 1 milyon 850 bin lira, Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 500 bin lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 335 bin lira gıda çeki, Hayvancılık Genel Müdürlüğü 200 bin lira ve 50 ton kutu süt, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 bin lira ile katkı sağlandı."

Ormancılık sektöründe yer alan firmalar ise 2 milyon 500 bin lira ve 300 bin maske yardımında bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, "Hazırlanan 30 bin adet yardım çekinin 11 bin 592 adedi afetzedelere ulaştırıldı. Bugüne kadar Espiye ilçesinde 2 bin 450, Dereli ilçesinde 5 bin 712, Merkez ilçede 1150 ve Tirebolu ilçesinde 2 bin 280 kişiye teslim edilen yardım çeklerinin kalan kısmı için de orman köylüsüne dağıtımı devam ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

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