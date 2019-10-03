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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonucu nasıl öğrenilir? OGM başvuru sonucu sorgulama

Orman Genel Müdürlüğü kapsamında yapılan personel alımları başvuru sonucunu merak eden adaylar sonuçları öğrenmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonucu nasıl öğrenilir? Orman Genel Müdürlüğü bugün 12-23 Eylül'de başvuruları alınan bin 146 sözleşmeli personel alımı için sonuçlarını saat 17.00'de açıkladı.Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonucu nasıl öğrenilir? İşte OGM başvuru sonucu sorgulama

03 Ekim 2019 Perşembe 21:41
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonucu nasıl öğrenilir? OGM başvuru sonucu sorgulama

Orman Genel Müdürlüğü kapsamında yapılan personel alımları başvuru sonucunu merak eden adaylar sonuçları öğrenmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonucu nasıl öğrenilir? Orman Genel Müdürlüğü bugün 12-23 Eylül'de başvuruları alınan bin 146 sözleşmeli personel alımı için sonuçlarını saat 17.00'de açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonucu nasıl öğrenilir? İşte OGM başvuru sonucu sorgulama

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonucu nasıl öğrenilir?

Sonuçlar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile sorgulanabilecek. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

OGM PERSONEL BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

OGM yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

 

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecek.

 

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

 

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

 

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

 

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

 

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar, yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

 

KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 21:41
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  4. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuç sorgulama
  5. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonucu nasıl öğrenilir?

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