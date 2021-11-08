Sözde youtuber Orkun Işıtmak, son rezaleti olan paylaşımında çocukların bir video uğruna özel hayatlarının gizliliğinin ihlal etmekten de sıkılmadı. Tuvalete giden bir çocuğun yanına bile kamerayla girecek kadar hadsizleşen Orkun Işıtmak, çocukların bir tık uğruna kullandı o video sosyal medyada büyük tepki çekti. Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak kaç yaşında?

Orkun Işıtmak kimdir?

Orkun Işıtmak 8 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı.

Çektiği sözde videolarla büyük tepki toplayan sözde YouTuber Orkun Işıtmak, Merve Yorgancılar ile evlendi. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitiren Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmaktadır.